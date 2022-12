No seremos suicidas incumpliendo el acuerdo de paz: ‘Timochenko’

“No seremos suicidas incumpliendo el acuerdo de paz”, dijo en BLU Radio alias ‘Timochenko’, máximo cabecilla de las Farc, para responder a quienes aseguran que no cumplirán el acuerdo alcanzado con el Gobierno.



“Le cumplimos a Colombia, le cumplimos al mundo y nos cumplimos a nosotros mismos. ¿Quién puede dudar? El que se ponga a sacarle punta a esto es porque quiere que el conflicto siga. Aquellos que quieran que el conflicto siga nunca irán al combate”, dijo.



“Nosotros queremos que el conflicto no siga porque sí sabemos lo que es la guerra. ¿Usted cree que nosotros tenemos espíritu de suicidas? No, siempre hemos sido una organización política a la que obligaron a tener unas armas para defender esas ideas. Hemos dado un paso para que eso no siga sucediendo”, agregó.



En ese sentido, ‘Timochenko’ expresó que espera que la contraparte no utilice las armas contra sus contradictores.



Agregó que el acto final de dejación de armas, que se llevó a cabo este martes en Mesetas, Meta, manifestó que fue un acto muy emotivo y agregó que espera que el Estado cumpla su compromiso de acabar con el paramilitarismo.



