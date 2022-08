”No somos juez de nadie ni condenamos a nadie”: padre de Roux a Néstor Humberto Martínez

En los últimos días la Comisión de la Verdad reveló que, según sus investigaciones, el proceso de paz tuvo uno de sus momentos más críticos durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez , tras un supuesto entrampamiento que, de acuerdo con la Comisión, le habría hecho un agente de la DEA y el ente de control a ‘Jesús Santrich’, exguerrillero de las Farc y desertor del acuerdo.

Supuestamente, la Fiscalía y este agente de la DEA habría inducido a ‘Iván Márquez’ y a ‘Santrich’ a negociar cocaína, estupefaciente que habría sido aportado por la misma Fiscalía, según la Comisión.

El exfiscal envió una carta de dos páginas al padre Francisco de Roux este martes en la cual dice que dicha información no fue contrastada con él, niega el entrampamiento y niega, además, que la Fiscalía haya aportado la droga; también propone un tribunal de honor en el que participen todos los involucrados en el hecho, aporten sus relatos y “se le ofrezca un veredicto definitivo al país”.

La carta ya está en manos del padre de Roux, quien aclaró que aún no ha leído la misiva, pero que con sus hallazgos no buscan juzgar a nadie.

“Nosotros no somos juez de nadie, presentamos análisis, pero no podemos condenar a nadie ni referir a nadie como culpable; ese no es el propósito nuestro, no somos una entidad judicial”, señaló.

Esta es la carta:

