No somos revendedores, dice presidente de TicketShop

Según la investigación de la Superindustria, la empresa anunció que vendió 6.000 boletas el pasado 8 de agosto desde las 12 de la noche y durante 42 minutos, pero se comprobó que no se puso en venta ni una sola boleta en la página web de la empresa.



César Carreño, gerente general de TicketShop, aseguró que no se admitió un fraude ante la Superintendencia, sino que se reconoció un error humano.



“En el momento en que nosotros antes de salir a la supuesta venta a las 00:00 horas a nosotros el ingeniero nos informa que hay una disponibilidad de 6 mil boletas aproximadamente, esas 6 mil boletas estaban distribuidas en unas localidades, según el aforo que él tenía, sin cruzar la venta corporativa, entonces esa información la pasamos erróneamente”, manifestó.



Con respecto a la reventa de boletas que están circulando para el juego de Colombia contra Brasil en el Metropolitano, que según se ha conocido superan incluso el millón de pesos, Carreño expresó que no conoce nada al respecto.



“Estamos tranquilos de que nosotros no somos revendedores, nadie podrá decir que TicketShop vendió una boleta en reventa, es imposible”, enfatizó.



Carreño aseguró que TicketShop está adjuntando todas pruebas para la Superintendencia y el público en general para que se esclarezca “cómo se vendieron y cómo se recibió el dinero exacto por boleta del valor real”.



“Nosotros sí vendimos la totalidad de la boletería del estadio, lo que pasa es que el error que se cometió por parte de la compañía fue decir que íbamos a sacar a vender 6 mil boletas, en la última etapa donde ya no existían”, insistió.





Entretanto, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en diálogo con Blu Radio, expresó que la compañía admitió el fraude, contradiciendo las palabras de Carreño.



“La superintendencia con cierto olfato investigador le dijo a la empresa relacióneme todos y cada uno de los compradores: nombre, documento de identidad, número de la transacción, medio de pago (…). Ante ese requerimiento a TicketShop, no le quedó otra que decir la verdad: que no vendió ni una sola boleta”, afirmó Robledo.



Cabe señalar que la SIC determinó dictar medidas cautelares que consisten en suspender la actividad de la empresa de manera inmediata e indefinida.





