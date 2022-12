No somos un tribunal de venganza ni retaliación: presidente de la JEP

La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, magistrada Patricia Linares, expresó de manera categórica que el tribunal transicional no será de venganza ni de retaliación.



Durante su intervención en el Teatro Colón, Linares alegó que no son “un tribunal de venganza, no somos un tribunal de retaliación, no nos corresponde juzgar ideologías, sus integrantes todos los magistrados y magistradas que fuimos designados tenemos toda la disposición de aportar por convicción democrática nuestro conocimiento, nuestra dedicación”.



Linares pidió respeto para los magistrados que componen la JEP y que no se les evalúe desde la intolerancia de manera prematura: "Para todos nosotros, para mis colegas, pido el debido respeto a sus nombres, vocación de vida, trayectoria y a su profesión".



Linares dijo que el derrotero de impartir justicia transicional estará orientado a una posición restaurativa que reconstruye, es oportuna, y que estará sometida a los dictados de la Constitución y la ley colombiana.



"Algunos sienten desconfianza por eso quiero aprovechar esta oportunidad para expresar de manera categórica e inequívoca que la JEP se diseñó, se concedió es y será una jurisdicción de paz y para la paz", explicó.