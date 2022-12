No temo a Uribe, instauraré acciones legales para defender mi honra: Daniel Samper

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe se refiriera al periodista Daniel Samper como un “violador de niños”, el comunicador respondió anunciando que tomará acciones legales para defender su “honra”.

“El expresidente Álvaro Uribe Vélez me sindicó ante sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter de ser un violador de niños, un delito atroz y asqueroso como ninguno. Es una infamia monumental, como el odio que despide a todas horas el doctor Uribe y equivale a un asesinato moral”, indicó Samper Ospina en un video publicado en su perfil de la red social Twitter.

Anunció también que no le tiene miedo a Uribe y no se dejará “difamar de semejante manera”.

“La impunidad de la que ha gozado hasta la fecha no me desalienta para pelear con las armas legales de las que dispongo como ciudadano”, agregó al anunciar que instaurará “las acciones legales que corresponden” para no permitir que dañe su honra, “todo con la esperanza de poner fin a la forma en que usted envilece el debate público, las redes sociales y el trato a la prensa”.

No le tengo miedo a Álvaro Uribe y acudiré a las armas legales para confrontar su capacidad de odio y de difamación. pic.twitter.com/0HJYCY23wn — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 15, 2017



El tema empezó por una carta que fue enviada por uno de los suscriptores de la Revista Semana, el abogado Federico Escobar Benavides, quien consideró que la descripción que usó Daniel en una columna sobre la disputa entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá para referirse a los antioqueños era racista y anunció que cancelaría su suscripción. Uribe publicó esa carta y la acompañó del siguiente mensaje:

Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana.

Daniel afirmó que habrá consecuencias penales por llamarlo violador de niños y dijo: su enferma irresponsabilidad no tiene límites.

La Revista Semana escribió en su cuenta de Twitter: Rechazamos las calumnias de @AlvaroUribeVel contra nuestro columnista @DanielSamperO. Todo nuestro apoyo y solidaridad con él.

Mientras tanto la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) expresó que los “ataques a periodistas por parte de Álvaro Uribe violan la #LibertadDePrensa y los ponen en riesgo. @PGN_COL está en mora de tomar medidas”.

