No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada: Aurelio Iragorri

Frente a la comunicación emitida por la Contraloría General de la República, en la cual solicita tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío, en 33 casos, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri señaló, a través de un comunicado, que los predios baldíos a los que se refiere el ente de control no son de su propiedad.



“No tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana”, señaló el jefe de la cartera agrícola.



Asimismo, sostuvo que “me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a familiares, generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal”.



“Nunca he hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras, ni para mí, mis familiares y terceros”, añadió.



Finalmente, expresó que cree en “la buena fe” y respeta la labor empresarial de sus familiares.



“Estoy seguro de que ellos sabrán dar las explicaciones correspondientes al país y a los organismos de control que las soliciten”, puntualizó.