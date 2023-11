No vamos a entregar prestaciones sociales por un presunto buen salario mínimo: presidente de la CUT

En entrevista con Blu Radio, el presidente de la CUT, Fabio Arias, aseguró que están optimistas previo al encuentro que van a sostener con la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y los empresarios este martes, 28 de noviembre, para definir el salario mínimo de los trabajadores para el próximo año 2024.

“Hemos venido coordinando con las centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, creemos que es una buena oportunidad para buscar concertación sobre varios asuntos; primero, salario mínimo; segundo, medidas para que en la escalada de enero y febrero no se devoren en el salario mínimo; tercero, sobre las reformas sociales que adelanta el Gobierno", dijo.

Si bien el líder sindical resaltó que aún no tienen definida la fórmula para el salario mínimo, esperan presentar una propuesta unificada cuando inicien las presentaciones.

Sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicando que las primeras propuestas que hay sobre la mesa por parte de empresarios y centrales obreras están muy por fuera de lo que debería ser el incremento, teniendo en cuenta un decrecimiento de la economía; Arias aseguró que hay que ver este escenario como una “oportunidad”.

“Es una oportunidad para buscar mecanismos que reactiven la economía, nosotros tenemos dos de entrada, reducir significativamente las tasas de interés y asimismo hacer un buen incremento del salario mínimo”, aseguró.

Según el presidente de la CUT ambas medidas irían en pro de reactivar la economía. Además, sobre fijar el salario mínimo en 2.000.000 de pesos, el líder sindical reiteró que están en contra de un salario mínimo integral.

“La propuesta de dos millones de pesos es salario integral, nosotros no estamos de acuerdo con eso, para nada, nosotros no vamos a entregar todas las prestaciones sociales y los derechos de los trabajadores por un presunto buen salario mínimo, puesto que no se reconocería cesantías, prestaciones, recargos nocturnos ni nada”, añadió.

