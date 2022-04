“No vemos una solución y no aguantamos un consejo de seguridad más”: líder chocoano

La situación de Chocó es cada vez más crítica, tras la balacera en Quibdó que dejó dos muertos y dos heridos, uno de ellos una niña de tres años, los jóvenes fueron protagonistas de una marcha contra la violencia . Jair Airton Ríos Cuesta, líder juvenil de Quibdó, habló en Sala de Prensa sobre la situación de violencia que se vive en el departamento.

“Nos encargamos de trabajar el arte como herramienta de transformación social, tratando de reivindicar a los jóvenes y adolescentes en la sociedad… El apoyo es mínimo para las organizaciones que trabajan en pro de los jóvenes… La verdad por la parte política, hablo a título personal y creo que también a título colectivo, sin temor, es que no nos sentimos representados la gran mayoría... No vemos una solución temprana y no aguantamos un consejo de seguridad más”, indicó el líder de 33 años.

Jair se refirió a la respuesta que han tenido por parte de las autoridades tras las manifestaciones y de las gestiones que se han realizado contra la violencia, en la coyuntura tan difícil que tiene este departamento. Además, se refirió a las fórmulas vicepresidenciales que pertenecen a la comunidad afrocolombiana y manifestó desencantó por quienes han gobernado en los últimos años el departamento.

“Nosotros tenemos mucha responsabilidad de lo que está pasando hoy en día, porque los problemas vienen desde atrás, pero seguimos eligiendo a los mismos con las mismas, seguimos creyendo en las mentiras, en los 50 mil pesos, en las fiestas y en los cinco bultos de cemento. Mientras sigamos eligiendo de esa manera, puede haber cinco presidentes negros y vamos a seguir eligiendo mal”, resaltó.

Por último, Jair se refirió a las actividades ilícitas que mueve la economía chocoana y las cifras alarmantes de suicidio en el departamento tras, según él, el abandono estatal. “Los jóvenes hoy en día no ven una opción diferente porque no quieren pertenecer a una guerra absurda y que el Estado no hace lo mínimo para garantizar sus derechos”, finalizó.