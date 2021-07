No venimos a justificarnos, venimos a contar la verdad: Pastor Alape en Comisión de la Verdad

Pastor Alape, exmiembro de la extinta guerrilla de las Farc, asistió este jueves a un acto de reconocimiento de verdad y responsabilidades ante la Comisión de la Verdad.

Alape dijo que asistía a este espacio ya que consideraba que la verdad era el punto de partida para que la sociedad se encuentre, pero también dijo que se debe tener en cuenta que para llegar a la verdad es importante tener en cuenta la versión de todos los actores del conflicto.

“Argumentamos que se necesita una política de Estado pero no por eludir la responsabilidad, sino que es la única manera de que no se produzcan más víctimas. Este no es un escenario para venir a decirle perdónenme a las víctimas, llorar frente a las víctimas y entonces cual es en concreto el horizonte que vamos a construir”, manifestó Alape.

El ahora dirigente del Consejo Nacional de Reincorporación también explicó que mientras se desempeñó como comandante del Bloque Magdalena Media hubo diálogos entre la guerrilla y algunos grupos paramilitares en la zona para bajar la confrontación entre los dos grupos que, además, estaba teniendo consecuencias en la sociedad civil y las personas que no estaban involucrados con el conflicto.

A la diligencia también asistió Carlos Mario Moreno que perteneció al EPL, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Clan del Golfo.

Moreno aseguró que la expansión del paramilitarismo en el Urabá no se hubiera logrado sin el apoyo de algunos grupos políticos, el Ejército y las fuerzas militares.

Las autodefensas solo no podían subsistir y expandirse; si no hay un apoyo de todos los gremios, políticos y de las mismas fuerzas militares nosotros no hubiéramos podido ser el grupo tan grande, tan expansivo y sembrar el terror que se sembró en esos años aseguró Moreno.

Por último, Jhoverman Sánchez, quien comandó el frente 58 de las Farc en el Urabá, dijo que quienes más se vieron afectados por la guerra entre los grupos ilegales en esta zona del país fueron los civiles y que por eso pedía perdón ya que aunque sabe que no es suficiente es consciente que por eso que debe apostarle a la paz.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, entregó algunas cifras acerca del conflicto armado en la región del Urabá y el Bajo Atrato según las cuales 12.838 personas fueron asesinadas en esa zona, 6.525 fueron desaparecidas. También se presentaron 321 masacres. Todo esto en los últimos 35 años.

BLU Radio también pudo confirmar que en estos espacios de Contribución de verdad y responsabilidad Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes asistirán el próximo 4 de agosto a un evento que será dirigido por el padre Francisco de Roux.