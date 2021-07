Los argumentos para que la Corte Constitucional extienda periodo de la Comisión de la Verdad

La Corte Constitucional admitió una demanda para alargar más allá del 28 de noviembre el periodo de la Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC y establecida por tres años. La solicitud se hizo porque, advierten los demandantes, este organismo ha tenido retrasos por la pandemia de la covid-19.

Una de las organizaciones que presentó la demanda fue el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), de la Universidad de los Andes. Precisamente, su directora, Juliana Bustamante, habló en BLU Radio sobre el tema y dio sus argumentos.

“Básicamente son dos temas particulares: el hecho de que no se prorrogara este término implicaría que se estaría contraviniendo el cumplimiento de buena fe, y ese cumplimiento no se pudo dar del todo por la pandemia”, explicó.

Y añadió: “El no extender el plazo llevaría a afectar el derecho fundamental de las víctimas de la verdad, porque no habría una verdad completa. No se ha podido tener contacto directo con las víctimas”.

Según explicó Bustamante, la propuesta que está en manos de la Corte pide extender la Comisión de la Verdad por un periodo que comprenda “entre marzo de 2020, cuando se declaró la primera emergencia, hasta mayo de 2021, cuando se hizo la reactivación económica”.

Sin embargo, la situación económica del país no es la mejor. Frente a eso la directora señaló: “Comparativamente con el resto de las instituciones del sistema integral es la más pequeña y la de costos menos elevados. Entendemos que tiene implicaciones fiscales que tendrá que definir el Gobierno en línea con su decisión”

