"Nos quiere llevar a un escenario de confrontación": Federico Gutiérrez a Petro en día de marchas

En el marco de la jornada de movilizaciones a nivel nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en Mañanas Blu sobre el desarrollo de las protestas en la ciudad y lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"No suspendimos ningún tipo de actividades. Garantizamos la libre expresión y la protesta pacífica, el reporte es de entre 6.000 y 7.000 personas, con tranquilidad, con buen comportamiento y total tranquilidad", afirmó el mandatario local, asegurando que las movilizaciones en la capital antioqueña transcurrieron sin incidentes.

Sin embargo, Gutiérrez cuestionó el manejo del Gobierno nacional frente a la coyuntura social y política. "Hay que buscar beneficios para los trabajadores: estabilidad y siempre que estén bien. Es muy importante que las discusiones tengan consensos de país, a través de gremios, empresarios, centrales obreras. No puedo estar de acuerdo con que, si el presidente siente lo que él dice, ataque al Congreso, a los alcaldes. Eso no está bien, estoy viendo la antesala de lo que se viene en Colombia, su arma siempre ha sido la intimidación. Acabo de ver las imágenes de Cali y eso lo tenemos que rechazar desde todas las ciudades", manifestó.

El alcalde también hizo un llamado a no generalizar a los manifestantes y diferenció a quienes marchan pacíficamente de los eventuales actos de violencia. "No se puede generalizar al que está marchando, hay gente que lo está haciendo -la gran mayoría- de manera pacífica, pero el Gobierno nacional nos quiere llevar a un escenario de confrontación y no de diálogo, con nadie lo ha hecho", advirtió.

Por otro lado, Gutiérrez señaló que desde el Gobierno nacional habría una estrategia para movilizar a funcionarios y contratistas. "Son instancias del Gobierno nacional y seguramente lo que han hecho es convocar a los funcionarios y contratistas, es el lineamiento del Gobierno nacional. Cómo se le ocurre llamarnos alcaldes de la muerte por no estar de acuerdo con él. A Petro se le olvidó la dignidad que representa, hoy solo descalifica", concluyó.