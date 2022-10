Nosotros ya entregamos todo lo que teníamos, no tenemos ni para comer: ‘Timochenko’

En un encuentro con medios de comunicación, Rodrigo Londoño expresó que el partido político Farc se encuentra en una profunda crisis económica. Hizo un llamado de urgencia a la comunidad internacional por la implementación del acuerdo de paz que aseguró, está en riesgo.



“Perdón las incomodidades, queríamos buscar un mejor sitio, pero no tenemos plata. En serio ya los sitios no nos quieren fiar más. No tenemos ni para la comida”, inició diciendo el candidato de la Farc.

Entre críticas a publicaciones de los medios de comunicación, pidió a los periodistas aportar a la implementación del acuerdo de paz, que dijo, está entrando a una profunda crisis.

“Quiero lanzar un SOS sobre el estado del proceso de paz y su implementación. Pequeñas fuerzas quieren hacer fracasar el proceso. Seguimos adelante, vamos a trabajar con las reglas de juego que tienen. Aquí lo que está en juego no es la campaña electoral sino el mismo proceso de paz que como muchos han dicho, lo quieren hacer trizas”, dijo.

Frente a los hallazgos de la Fiscalía, que dice que ha incautado bienes por más de 2 billones de pesos a las Farc, que nunca fueron reportados por la organización, aseguró que “no quiero hacer referencias personales, pero a veces las situaciones obligan. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que cuando el país entere de los bienes de las Farc se va a estremecer. Bueno, salieron, y quien tenga dos dedos de frente puede ver la manera en que se hicieron esos saqueos a los supermercados. Para nosotros es algo fríamente calculado, un plan maquiavélico”, agregó.