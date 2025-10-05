Nuevo atentado con explosivos en Arauca: al menos seis uniformados heridos

Un nuevo ataque terrorista con explosivos fue perpetrado este domingo 5 de octubre contra una base militar del Ejército Nacional en el centro poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca.

Según información preliminar, fueron siete uniformados los que resultaron heridos tras la detonación de artefactos no convencionales en inmediaciones de la vereda Pueblo Seco, zona rural del municipio de Tame.

De acuerdo con las primeras versiones, los artefactos explosivos tipo tatucos habrían sido lanzados contra el batallón militar ubicado en la zona, causando daños en la edificación y heridas a varios de los uniformados que se encontraban dentro de las instalaciones.

Durante la mañana también se reportaron fuertes detonaciones en la zona, lo que llevó al despliegue de sobrevuelos de helicópteros para evaluar la situación.



Recordemos que esta zona tiene amplia presencia guerrillera, principalmente del ELN, grupo que cometió un atentado en la misma instalación militar el pasado 17 de septiembre de 2024.

En desarrollo...