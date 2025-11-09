Nuevo misterio envuelve la muerte de 'Baby Demoni': millonaria cifra habría desaparecido

La comunidad digital en Colombia sigue inmersa en un misterio que no se ha resuelto, luego de conocerse la muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, quien perdió la vida el pasado 15 de octubre en circunstancias aún extrañas.

Para ese entonces, la noticia fue confirmada por la también influencer y empresaria Yina Calderón, una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre el hecho, lo que llevó a que otras personalidades digitales reaccionaran ante la muerte de la joven bogotana.

En un inicio, se señalaba que el fallecimiento de Esquín estaba relacionado con un posible intento de suicidio, aunque también surgieron versiones que involucraban a su pareja, entre otras hipótesis.

Pareja de Baby Demoni rompe el silencio y revela audios de discusión minutos antes de su muerte Foto: redes sociales

Tras la muerte de Baby Demoni desapareció millonaria suma

Recientemente se conoció nueva información que reaviva el misterio en torno a la muerte de Baby Demoni. Las dudas ahora se centran en la desaparición de 15 millones de pesos, dinero que, según la familia de Alejandra, habría desaparecido de la casa donde vivía la joven y que estaría relacionado con su pareja, Miguel López, conocido como ‘Samor One’.

La polémica se encendió nuevamente tras las declaraciones de Manuel Ariza, padre de la influencer, quien aseguró haber visto el dinero cuando visitó a su hija el pasado 8 de octubre, pocos días antes de su fallecimiento.

“Ella me mostró el dinero, me dijo que era para un proyecto que tenía, pero no sé cuál era. El dinero sí lo vi”, relató Ariza en Voz de Fondo Podcast, dejando claro que la suma existía. Además, acusó que ‘Samor One’ ingresó a la vivienda luego de la muerte de Baby Demoni, lo que contradice las declaraciones del propio López.



Otras pertenencias de Baby Demoni también se perdieron

El padre de Alejandra también mencionó en entrevista con Blu Radio que, además del dinero, desaparecieron otros objetos personales, como celulares y un computador, lo que aumenta las sospechas.

"Hay muchas inconsistencias en lo que él dice, cambia versiones, y son muchas cosas que él dice y no concuerdan. Por ejemplo: que él dice que nunca fue a la casa, cuando él sí fue a la casa; que el día que yo fui a recoger las cosas de mi hija él ya había sacado todo. Se llevó ropa de mi hija, se llevó el computador, se llevaron los celulares", señaló.

Adicionalmente, aseguró que 'Baby Demoni' no le era infiel a 'Samor One': "Mi hija no era de dos tipos, eso sí se lo aseguro y pongo las manos donde sea, porque yo sé que mi hija no era una mujer de dos tipos; ella era muy leal."

Por ahora, el caso de Baby Demoni continúa bajo investigación. Las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos, mientras la familia de la joven influencer clama por respuestas y justicia para poder cerrar este doloroso capítulo.