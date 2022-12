Nuevo presidente de ANH deberá entregar pruebas de presuntas irregularidades fiscales

La Contraloría General de la República le solicitó al nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, José Armando Zamora, que entregue información respecto a las pólizas de manejo global a favor de servidores públicos de la entidad, que se hubiesen suscrito entre febrero y octubre de 2011.

Esto en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, que se adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con la destinación de recursos de una cláusula de transferencia tecnológica para becas de los hijos de los entonces funcionarios de la ANH hace 8 años.

Los hechos se remontan justamente a 2011, cuando Zamora decidió salir de la entidad (tras estar en la ANH casi 8 años), luego de cuestionamientos por presunto uso indebido de los recursos para educación, esto, pese a que en 2014 fuera absuelto por la Procuraduría General de la Nación.

El nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos estuvo envuelto en presuntas irregularidades fiscales, por cuenta de que no se habrían utilizado efectivamente los fondos con utilidad que verdaderamente tuviera que ver con los funcionarios de la entidad.

Lo que en este momento dice la Contraloría se basa en que, en septiembre de 2018, se ordenó una visita especial a las instalaciones de la ANH para recaudar pruebas, entre las solicitudes que se hicieron estaba el recaudo de dichas pólizas de manejo global que suscribió la Agencia “a favor de sus servidores públicos, cuyas coberturas se encuentren los procesos de responsabilidad fiscal y/o daños fiscales al patrimonio público”.

Sin embargo, en esa visita no fueron entregadas esas pólizas requeridas por la Contraloría. Posteriormente, la entonces directora de Talento Humano y vicepresidenta administrativa y financiera (e) se comprometió con el órgano de control a remitirlas a más tardar el 15 de octubre de 2018, pero no fue así. A hoy no se han entregado.

El ahora presidente de la ANH, que ocupa el cargo que ostentaba Luís Miguel Morelli, a quien declararon insubsistente el mes pasado, deberá entregar a más tardar el próximo 12 de marzo de 2020 las copias de las citadas pólizas y, de no hacerlo, la Contraloría procederá a iniciar un proceso sancionatorio contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos.