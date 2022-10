Número de víctimas registradas en 2017 en el país es el más bajo en 25 años

El desescalamiento de la violencia y posterior terminación del conflicto con las Farc ha generado una reducción significativa en el número de nuevas víctimas. Desde 1992 no se tenía registros inferiores a las 80.000 víctimas al año. Según la Unidad para las Víctimas, en el 2017 se registraron 70.921 víctimas, el reporte más bajo desde hace 25 años.

“En 16 meses de fin del conflicto con las Farc, hemos podido salvar la vida de más de 3.000 colombianos, se han reducido los accidentes con minas antipersonal en un 93 por ciento, se han reducido las tomas guerrilleras en un altísimo porcentaje, se han reducido los ataques a la Fuerza Pública, es que a veces los colombianos sufrimos de un poquito de amnesia”, aseguró la directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto.

El Gobierno entregó un balance de la atención y reparación a las víctimas y aseguró que desde la vigencia de la Ley 1448, cerca de 800 mil víctimas han sido indemnizadas administrativamente, el mayor número en el mundo con una inversión de 5 billones de pesos.

Además, 222.500 hectáreas de tierra han sido restituidas a más de 30 mil personas y 460 mil víctimas de desplazamiento han superado su condición de vulnerabilidad.

“Hemos atendido a más de cuatro millones en asistencia humanitaria, en medias de satisfacción, en medidas de rehabilitación emocional, hemos atendido a más de 300. 000 de ellas, y eso ha tenido un costo, una inversión, superior a los 4 billones de pesos”, añadió Pinto.

Blu Radio habló con Luz Dary Landázuri, víctima de una mina antipersonal y sujeto de reparación. Luz Dary pisó uno de estos artefactos en octubre de 2012 en Tumaco (Nariño), lo que ocasionó serias secuelas en su pierna izquierda y su brazo derecho.

Ahora trabaja como voluntaria de la Pastoral Social y con la ONG internacional, Humanity Inclusión, para ayudar en la rehabilitación de otras víctimas de minas antipersonal.

“Empecé a ayudar a personas que habían pasado ese trauma, como todo lo que yo había sufrido, entonces eso hizo que mi vida cambiara porque cada día me da como más ganas de seguir en ese trabajo, de seguir compartiendo lo que yo he vivido y decirle a esas personas: yo pasé por algo parecido, yo pasé por algo similar y aquí estoy”, señaló.

La resiliencia y el perdón son dos palabras con enorme significado para Luz Dary quien no siente rencor hacia las personas que sembraron la mina que la afectó. En septiembre del año pasado, Luz Dary hizo parte de la delegación de víctimas que se reunió con el Papa Francisco en Villavicencio un hecho que la marcó para siempre.

“Haberlo conocido, haberlo tocado, haberlo pasado, todavía me causa como no sé... cómo risa, como que eso no pasó, como que todo fue un cuento de hadas, pero fue algo muy bonito”, señaló Luz Dary.

La Ley 1448 o ley de víctimas está vigente hasta el año 2021 razón por la que que la directora de la Unidad para las Víctimas reconoce que aún quedan muchos retos en materia de reparación administrativa, así como en la atención psicológica de las víctimas. Pinto llamó la atención de los candidatos a darle continuidad a la normativa.

El llamado es a los candidatos presidenciales, y lo hago yo como víctima del conflicto armado para que mantenga y ojalá mejore, el compromiso con la reparación del as víctimas, esto no es política de un Gobierno, es política de Estado”, afirmó Pinto.

El registro de víctimas reconoce 8,6 millones víctimas del conflicto, lo que corresponde al 17 por ciento de la población del país. El 80 por ciento son víctimas de desplazamiento forzado, el 10 por ciento son víctimas de homicidio y el 4 por ciento víctimas de amenazas.