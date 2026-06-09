"Nunca habíamos tenido un golpe tan directo y certero": FLIP sobre asesinato de Cristian Herrera

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamentó el asesinato del periodista Cristian Herrera y aseguró que el crimen representa uno de los golpes más duros que ha recibido la organización en su historia reciente. Así lo afirmó Daniel Chaparro, integrante de la entidad, durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio.

Chaparro explicó que miembros de la FLIP llegaron a Cúcuta el pasado sábado para adelantar labores de documentación en terreno sobre el caso. Además, destacó el vínculo que Herrera mantenía con la organización. “Herrera era parte de la organización, no solo como corresponsal, sino miembro activo del consejo directivo. Nunca habíamos tenido un golpe tan certero, doloroso y directo a la organización”, señaló.

El representante de la FLIP advirtió que la situación para ejercer el periodismo en Cúcuta se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos años. Según indicó, la ciudad se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del país para los comunicadores, debido a las constantes amenazas y hechos de violencia contra quienes informan.

“Desde hace dos años la FLIP está diciendo que informar en Cúcuta es ejercer en la ciudad más peligrosa para el periodismo. Llevamos dos periodistas asesinados en dos años; los periodistas están amordazados, no hay periodista que no sienta la visita de la muerte por su ejercicio periodístico”, afirmó Chaparro al denunciar la gravedad del panorama.



Asimismo, cuestionó la falta de resultados por parte de las instituciones frente a los ataques contra la prensa. De acuerdo con el integrante de la FLIP, las autoridades no han entregado respuestas claras que permitan combatir la violencia contra los periodistas ni garantizar condiciones seguras para el ejercicio informativo.

“Hace dos años no hay respuesta clara institucional. Esta lógica de la violencia no puede ser que calle al periodismo tan contundentemente. Ese no puede ser el paisaje que tengamos como país; el periodismo es fundamental para las democracias”, manifestó durante la entrevista.

Finalmente, Chaparro hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para respaldar a los periodistas de Cúcuta y proteger el derecho a la información. En su concepto, los hechos de interés público que ocurren en la región no pueden quedar en silencio por causa del miedo o la ausencia de garantías para quienes ejercen la profesión.

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“Es importante que en Cúcuta arropemos a los periodistas y la necesidad de informar. En la ciudad pasan muchos hechos de interés público y no podemos silenciarnos por completo. Las autoridades no han dado respuesta, no ha habido respuesta clara”, concluyó.