“Nunca he viajado con el señor Alex Saab”: excongresista Piedad Córdoba

La precandidata al Senado por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, designó como su abogado al exfiscal Eduardo Montealegre en el caso contra el asambleísta nacional ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien la denunció de presunto lavado de dineros desde Ecuador y aseguró que ella nunca viajó con el extraditado Alex Saab.

En los próximos días, la precandidata Piedad Córdoba denunciará al asambleísta Villavicencio ante las autoridades judiciales de Colombia por los delitos de injuria y calumnia, al igual que por inducir al error al presidente Duque.

“Lo voy a denunciar, el doctor Eduardo Montealegre y yo nos reuniremos esta tarde porque hay algo que ustedes no han caído en la cuenta y ese que ese mismo señor Barbosa fue a Quito a llevar las pruebas de la vinculación de Arauz, el candidato de Correa, supuestamente al ELN y con eso liquidó la campaña de Arauz”, expresó Piedad Córdoba.

Además, dijo que el asambleísta Villavicencio no tenía el permiso del pleno para viajar al país y entregar el documento.

“El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí por iniciativa de ellos, que hacen parte de ese señor Reyes, que es un periodista supuestamente Pulitzer, pero que también, no tiene control de calidad”, reiteró Córdoba

Aseguró que en los últimos años ha viajado en reiteradas oportunidades al vecino país de Ecuador, donde se ha reunido con representantes del Partido de Rafael Correa para ayudar a organizar el movimiento, responde que nunca ha realizando un viaje en compañía de Alex Saab.

“Ni siquiera viaje con el señor Saab, para absolutamente nada. Ni en avión comercial, ni en avión privado, nunca viaje con el a ninguna parte”, señaló Piedad Córdoba.

Sobre su posible extradición, dijo que no ha cometido ningún delito en el exterior para que sea extraditada, respecto a lo que dijo el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien se refirió a investigaciones que tendría la excongresista en otros países.

“El señor ministro que decía que me tenía que conseguir muy buenos abogados porque me iban a extraditar, yo creo que más rápido lo extraditan a él que a mí, porque yo no hago negocios”, enfatizó Córdoba.

Piedad Córdoba seguirá en su campaña al senado por el Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2022.