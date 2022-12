Nunca vi irregularidades de los interventores de Saludcoop: ex superintendente Gómez

Conrado Gómez fue el superintendente de Salud que coordinó, como representante del presidente Santos en la vigilancia y control,La Contraloría le imputó responsabilidad fiscal por $20.470 millones de pesos porque argumenta que, como superintendente,al no detener el pago de unas deudas de Saluscoop en intervención con Banco de Occidente y Bancolombia por cerca de $35.000 millones de pesos por contratos de leasing, es decir de arrendamiento de bienes y equipos.Gómez asegura que la consecuencia de haber detenido esos pagos habría causado problemas muy graves para el sistema de salud y señala“Nos están pidiendo explicaciones y nos están imputando sobre por qué no dimos la orden de suspender el pago de unos arriendos financieros para unas clínicas y unos equipos biomédicos que estaban en toda la red de servicios de Saludcoop.Yo no podía dar la orden de detener esos pagos porque eso habría creado una crisis de salud que habría atentado contra la vida de muchas personas”, explica Gómez que hoy tiene sus cuentas embargadas por el ente de control.Agrega que, cuando él hizo la intervención esos contratos, ya estaban y los equipos estaban funcionando.

Afirma que de hecho hoy los equipos que fueron arrendados siguen en uso y están en poder o del Gobierno o de la agente interventora.

“Yo no podía crear un colapso de la red de servicios más grande del país., argumenta.Gómez insiste en que la decisión de la Contraloría es un mal mensaje para el sistema en general porque plantea un escenario en el que los privados no pueden utilizar los únicos recursos que poseen,Pero hay otro tema. A los agentes interventores, Mauricio Castro, Wilson Sánchez y Guillermo Grosso también se les imputa cargos por contratar a firmas de asesorías de abogados por cientos de millones de pesos, lo cual,Gómez señala que nunca se enteró de malos manejos de los interventores que nombró: Sánchez,“Yo hice muchas reuniones de seguimiento, auditoría, y nunca vi nada irregularEra imposible saber que un interventor, una gobernación o una EPS contrató un abogado. Uno se entera después en las auditorías, pero el seguimiento que uno hace es en temas muy específicos. Pero yo nunca me di cuenta de irregularidades”, puntualiza.Gómez, al igual que los otros cuatro vinculados a la investigación fiscal, tiene medidas cautelares para asegurar el pago de la imputación.Por ahora, el proceso continúa, pero la decisión tiene implicaciones reales sobre la actualidad de la Superintendencia. Es un mensaje claro para el superintendente Aristizábal:

