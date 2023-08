"O marchamos o nos cocinan”: Miguel Uribe por protestas de hoy contra el Gobierno Petro

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, aseguró este miércoles que las marchas que se realizarán en todo el país contra el Gobierno de Gustavo Petro son una oportunidad para manifestar el descontento de muchísimos ciudadanos con el rumbo que está tomando al país.

"Esta no es una marcha exclusivamente del Centro Democrático. Es una marcha convocante que ha venido siendo el resultado de muchas movilizaciones, especialmente en un momento donde necesitamos empoderar al ciudadano", dijo Uribe en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El senador señaló que las marchas de este miércoles son una oportunidad para presionar al gobierno de Petro en temas como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la seguridad y la crisis económica.

"Nosotros somos defensores de la democracia y nunca pretenderíamos promover una vía de hecho. ¿Qué estamos pidiendo? Proteger las instituciones y acompañarlas, empoderarlas, evitar que se intimidan o corrompan por parte del Gobierno", dijo Uribe.

Uribe hizo un recuento de las razones por las que convocaron las marchas de este miércoles, que se desarrollan en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

"Al fiscal queremos hoy decirle que lo apoyamos, lo respaldamos, para que obviamente con el debido proceso llegue hasta las últimas instancias en esta investigación de Nicolás Petro y los demás implicados. Segundo, a las cortes, que respaldamos la autonomía, la independencia de las cortes. Tercero, que le pedimos a la comisión de acusaciones del Congreso, de la Cámara de Representantes, que haga un juicio transparente. Hoy le pedimos, hoy, le vamos a pedir, concretamente en la Plaza de Bolívar, mirando hacia el Congreso, todos los colombianos que están allá, diciéndole que sí queremos un juicio transparente, íntegro, público y con el debido proceso. No esperamos perseguir a nadie, queremos que el presidente tenga todas sus garantías, pero lo que no puede pasar es que aquí se sigan engavetando investigaciones, mucho menos cuando estamos viendo cada vez más denuncias graves sobre la financiación ilegal, irregular o violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro", agregó.

Uribe también se refirió a la crisis económica del país, señalando que el gobierno de Petro está "en un problema muy serio".

"Ayer salió el PIB, tuvimos un crecimiento del punto tres por ciento, las proyecciones para este año son un crecimiento económico del punto nueve por ciento, la desaceleración económica es gigantesca, las importaciones bajaron en 11 por ciento, las exportaciones en seis por ciento. Es decir, el consumo bajó, todo está bajando y eso lo que genera es incertidumbre y crisis económica, y la inflación no se ve. Segundo, las masacres en el mismo periodo entre enero y junio del año pasado, frente al año pasado, aumentaron en once por ciento, llevamos 90 masacres mientras Petro es presidente, 300 víctimas, 66 policías muertos, 350 heridos, es decir, el plan del golpe pasó de doce a veinte departamentos con presencia, el DLN de tres a seis departamentos, las FARC no para de matar gente en el Cauca, en el Caquetá, en el Beta, y yo le pregunto, ¿el gobierno callado? Entonces, ¿la gente no sale a marchar?", dijo Uribe.

