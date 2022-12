Obligar a gobernadores opositores a posesionarse es abuso de poder: Santos

El presidente Juan Manuel Santos calificó como un "abuso de poder" que en Venezuela hayan sometido a cuatro gobernadores opositores a posesionarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Publicidad

Así lo anunció en un conversatorio durante el Bicentenario del Consejo de Estado.

"Hoy obligaron a los gobernadores elegidos por la oposición a posesionarse ante la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida ilegalmente. Ese es el máximo abuso del poder, pero fíjese que lo están haciendo con cierta formalidad abusando de instrumentos a su disposición", dijo.

Publicidad

Lea también: Oposición se rinde ante Maduro: 4 gobernadores opositores juran a la Constituyente

Publicidad

Agregó que la libertad de expresión es fundamental en cualquier democracia.

"Estoy seguro que en nuestro sistema instituciones como el Consejo de Estado inmediatamente hubiese intervenido para que eso no fuese posible porque en un Estado el poder tiene que tener límites", opinó.

Publicidad

Y según el mandatario, la limitación del poder es lo que garantiza las libertades de los ciudadanos.

Publicidad

"El Gobierno no se ha tentado para abusar del poder que tiene", concluyó.

El Parlamento venezolano, el único poder del Estado en manos de la oposición, informó que no autoriza la rueda de prensa convocada para el martes en sus instalaciones por los cuatro gobernadores electos de la oposición que se juramentaron este lunes ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Publicidad

Según ha anunciado la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en su cuenta oficial de Twitter, la rueda de prensa "no está convocada ni autorizada por la dirección" de esta institución. "La convocatoria no tendrá efecto en el Palacio (Federal Legislativo)", se lee en los mensajes publicados, que hacen referencia a la sede de la Cámara.

Publicidad

Cuatro de los cinco gobernadores electos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -Antonio Barreto (estado Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida)- acudieron a prestar juramento ante la ANC.

La directiva de la Cámara legislativa se desmarca de esta forma de una acción que ha provocado fuertes críticas dentro de la MUD y en aquellos sectores de la sociedad civil que al igual que la oposición no reconocen la legitimidad de este suprapoder.

Publicidad