¡Ojo! A partir de este martes 16 de julio sube el pasaje del MIO

A partir de este martes 16 de julio el pasaje para movilizarse en el Masivo Integrado de Occidente, MIO, quedará costando 2.200 pesos.

Así lo afirmó Andrés Pla, director comercial y de servicios de Metrocali, al indicar que se realizará un incremento de 100 pesos semestrales como lo ordenan los contratos adquiridos con los operadores.

Publicidad

No deje de leer: Alcalde de Cali volverá a firmar decreto que prohíbe el parrillero hombre en moto

No obstante, algunos usuarios aseguran que el incremento no es justo debido al “servicio ineficiente que prestan algunas rutas”, no obstante, la administración municipal asegura que el pasaje del MIO sigue siendo el segundo más económico si se compara con las demás capitales del país.

“En febrero fue el primer incremento por 100 pesos y ahora vienen los siguientes 100 pesos como lo exigen los contratos”, dijo Pla.

Entérese de: Así quedaría el mapa de Cali como Distrito Especial

Publicidad

“Lo que hacemos desde la administración es que este incremento venga acompañado de un tema de servicios, por eso llegarán 47 buses desde china a finales de julio y comenzarán a operar en agosto”, agregó.

Esta nueva flota de buses se complementará con las que hay actualmente en la ciudad y brindará apoyo a los sectores donde escasean las rutas.

Publicidad