Olmedo López teme por su vida, dice su abogado

El abogado del exdirector de la UNGRD Olmedo López reveló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que teme que atenten en contra de su defendido porque ya ha recibido amenazas en medio del caso de corrupción en la entidad. Justamente, López llegó este miércoles a las instalaciones de la Corte Suprema de Justica para rendir declaración en la indagación previa contra el representante a la Cámara Wadith Manzur.

El abogado José Luis Moreno habló de unas presuntas irregularidades en las medidas de seguridad para Olmedo López, pues, según indicó, en esta ocasión llegaron a recogerlo en carros particulares y él no sabía que eran policías porque “su esquema no estaba y nunca le informó”. Sin embargo, esta versión contrasta con los videos del momento en el que el exfuncionario llegó a declarar, pues se ve cómo ingresó a la Corte fuertemente custodiado y en camionetas blindadas.

“Él tiene miedo de su vida porque ha recibido amenazas y no solamente las que hoy en día los medios conocen, sino otras que ya hemos manifestado por el conducto a través de la Fiscalía, que lo manifestamos el martes y él sí tiene miedo de que lo vayan a atentar. No solo ha recibido amenazas de grupos al margen al margen de la ley, que lo ponen a él en un total riesgo frente a la actuación irregular que ocurrió ayer. Es que vayan policías en un transporte escolar, pues eso no se le ocurre a nadie, eso no es el debido proceso; debieron existir canales y carros institucionales, no carros particulares”, aseveró Moreno.