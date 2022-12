Oneida Pinto niega que haya celebrado con parranda vallenata su libertad

Oneida Pinto, procesada por presuntas irregularidades como candidata a la Alcaldía de Albania (La Guajira), se refirió a su libertad por vencimiento de términos. Además, negó que se haya organizado una parranda vallenata para celebrar la decisión judicial.

"Eso es completamente falso. Soy de la costa, el sentimiento en la expresión vallenata es una forma de demostrar la alegría. En el día de ayer mis dos hijos me recibieron con el toque del acordeón. Pero de ninguna manera fue con parranda vallenata. Es una expresión cultural de nosotros los costeños frente a la celebración interna de poder sentir nosotros que la justicia nos otorgó una libertad para defendernos en libertad", sostuvo la procesada.

“Significa para mí que tendremos en libertad toda la oportunidad de organizar, de leer toda la información, de apoyarnos con el abogado y defendernos. Es un derecho natural que la ley me ha dado para podernos defender en libertad”, declaró.



"La Fiscalía me está investigado por unas presuntas irregularidades que se dieron en el año 2012 cuando yo no era alcaldesa de ese municipio, Albania, solo era candidata. Entonces, los presuntos hechos de corrupción que ellos manifiestan es precisamente como candidata mas no como alcaldesa ni como gobernadora", declaró la política guajira.



