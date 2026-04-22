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ONU DDHH alerta por brechas en protección de migrantes y refugiados en Colombia

La ONU DDHH expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el país, señalando riesgos en rutas de tránsito, fallas en los sistemas de asilo y amenazas contra quienes defienden derechos humanos.

Migrantes venezolanos en Colombia
Migrantes venezolanos en Colombia.
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en el país.

La ONU advirtió que uno de los principales factores de riesgo está relacionado con las condiciones asociadas “a rutas de tránsito y zonas de frontera bajo control de grupos armados no estatales”.

El organismo también alertó sobre “los desafíos en los sistemas de asilo y de regularización”, además de la situación de quienes ejercen liderazgo y defensa de derechos.

18887_BLU Radio. Referencia ONU / Foto: ONU
BLU Radio. Referencia ONU / Foto: ONU

Este pronunciamiento se dio en el marco del acompañamiento al lanzamiento del Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional sobre la situación global de los derechos humanos, en el que también se hizo énfasis en la realidad de migrantes y refugiados en Colombia y Venezuela.

En ese contexto, la Oficina reiteró su llamado “a garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, sin distinción de su condición, con especial atención a aquellas en situación vulnerable o en mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos”.

Asimismo, recordó que mantiene un seguimiento constante a esta problemática.

“ONU Derechos Humanos también monitorea la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y emite recomendaciones y actúa para que se garantice el plena acceso a sus derechos, sin discriminación”.

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