Opiniones divididas tras anuncio del presidente Petro de no asistir a posesión de Maduro

El representante Jorge Tovar, quien fue el mismo congresista que invitó a Edmundo González a incluir a Colombia dentro de su gira, aseguró que, aunque celebran la decisión de que el presidente Gustavo Petro no asista, hay que evaluar el impacto que tendrá que el embajador si vaya.

"Que el presidente Gustavo Petro haya tomado la decisión de no asistir al acto de posesión del ilegítimo Maduro, lo aplaudimos, pero que envíe a cualquier funcionario, ya sea el canciller o a cualquier otro funcionario en representación del Estado colombiano, es casi lo mismo que hubiera ido", señaló Tovar.

Dentro de esto también aprovechó para enviarle un mensaje al jefe de Estado: "Presidente, ojalá escuche el pueblo colombiano, ojalá escuche el Congreso de la República, ojalá escuche la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Y si ya tomó la decisión de no asistir, no dañe con la izquierda lo que está haciendo con la derecha. Que la decisión sea una decisión de fondo y que el Estado colombiano y el Gobierno nacional no apoyen ilegítimos. Vuelvo y repito el fraude electoral más grande de los últimos años, pero además una tiranía que viene violando los derechos humanos sistemáticamente. No es suficiente con que usted no asista, presidente Petro. No debe asistir ningún funcionario del Gobierno nacional".

Del Centro Democrático, Hernán Cadavid, afirmó que solo el hecho de hacer presencia en dicho evento es estar a favor de la dictadura. "El tema es muy simple, quien haga presencia allá está al lado de la dictadura. Aquí no hay lugar a interpretaciones, o se está en contra o está a favor y lo que ha quedado claro es que el pensamiento del presidente Petro es contrario al sentir de la mayoría de colombianos que rechazamos la dictadura".

Sin embargo, del Pacto Histórico, Heráclito Landínez aseguró que, contrario a romper relaciones con el vecino país, lo que se tiene que hacer es trabajar juntos.

"El presidente Gustavo Petro como jefe del Estado colombiano se ha manifestado en torno a la situación venezolana y en primer lugar hace énfasis en la no intromisión en los asuntos internos de los venezolanos, en segundo lugar hace énfasis que no puede reconocer las elecciones en Venezuela en tanto que no fueron libres y además en tercer lugar hace énfasis en la violación de los derechos humanos en Venezuela que como jefe de Estado colombiano trabajamos para defender los derechos humanos en Colombia y en cualquier parte del mundo en ese mismo sentido hace énfasis en que nosotros colombianos y venezolanos somos un solo pueblo y seguiremos trabajando no para romper relaciones diplomáticas no para generar bloqueos con Venezuela, sino para facilitar que Venezuela sea un país libre que respete los derechos humanos que tenga elecciones libres, pero sobre todo que trabajemos de manera armónica como dos pueblos hermanos que somos los venezolanos y los colombianos", aseguró.

Publicidad

Cabe mencionar que el malestar se centra en que, aunque el jefe de Estado no asistirá, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, sí irá al evento, lo que para muchos deja un sabor, según dicen, bastante agridulce.