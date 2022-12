Fallo sobre fast track afecta procedimiento, no la seguridad jurídica: Santos

El presidente Juan Manuel Santos, en su tercer día de visita a Estados Unidos, dijo que el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track solo afecta los procedimientos en el Congresos de la República.

"No afecta la seguridad jurídica. Lo que afecta son los procedimientos en el Congreso. Simplemente lo que hay que hacer con el Congreso es trabajar más de cerca para sacar adelante lo que de todas formas íbamos a sacar adelante”, dijo.

Agregó que el procedimiento rápido no se cayó: “Lo único que se cayó es que los congresistas tienen la posibilidad de tomar iniciativas dentro de la discusión que es normal dentro de cualquier procedimiento en el parlamento. No es grave, lo que hace es más dispendioso el procedimiento pero si hay voluntad política eso no debe tener ningún efecto de largo plazo".

Las declaraciones del presidente contradicen lo que dijo en Mañanas BLU el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, quien aseguró la decisión permitiría al Congreso hacer modificaciones unilaterales a lo acordado.