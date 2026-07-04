Fue abatido alias ‘Cuto’ presunto sicario del ELN durante combates en Arauca

En medio de operaciones militares ofensivas desarrolladas en zona rural de Arauquita, Arauca, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando como resultado la muerte en combate de alias ‘Cuto’ presunto integrante de esa estructura armada.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el enfrentamiento ocurrió en la vereda Las Bancas y tenía como propósito fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y mantener el control institucional del territorio.

Según el Ejército, durante la operación fue abatido alias “Cuto”, quien, de acuerdo con información de inteligencia militar, estaría encargado de ejecutar acciones de sicariato en la región y de participar en actividades terroristas.

Suministrada.

Tras los combates, las tropas incautaron un arma corta, cartuchos y proveedores, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.



Ejército desmiente video que circula en redes sociales

La institución también aclaró que un video difundido en redes sociales, en el que supuestamente se observa un atentado reciente contra un vehículo blindado del Ejército, no corresponde a hechos actuales.

Según explicó el Ejército Nacional, las imágenes hacen referencia al atentado perpetrado por el ELN el 9 de enero de 2025 en el municipio de Saravena, Arauca, por lo que pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información descontextualizada.

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Finalmente, la institución aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas en el departamento para prevenir acciones que afecten el orden público y garantizar la seguridad de las comunidades.