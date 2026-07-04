En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Hora Gaviria
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Orden público  / Fue abatido alias ‘Cuto’ presunto sicario del ELN durante combates en Arauca

Fue abatido alias ‘Cuto’ presunto sicario del ELN durante combates en Arauca

En el operativo del Ejército también fue incautada un arma corta, cartuchos y proveedores, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Material de guerra incautado
Suministrada.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

En medio de operaciones militares ofensivas desarrolladas en zona rural de Arauquita, Arauca, tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional sostuvieron combates contra integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejando como resultado la muerte en combate de alias ‘Cuto’ presunto integrante de esa estructura armada.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el enfrentamiento ocurrió en la vereda Las Bancas y tenía como propósito fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y mantener el control institucional del territorio.

Según el Ejército, durante la operación fue abatido alias “Cuto”, quien, de acuerdo con información de inteligencia militar, estaría encargado de ejecutar acciones de sicariato en la región y de participar en actividades terroristas.

Material de guerra incautado 1.
Suministrada.

Tras los combates, las tropas incautaron un arma corta, cartuchos y proveedores, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.

Ejército desmiente video que circula en redes sociales

La institución también aclaró que un video difundido en redes sociales, en el que supuestamente se observa un atentado reciente contra un vehículo blindado del Ejército, no corresponde a hechos actuales.

Según explicó el Ejército Nacional, las imágenes hacen referencia al atentado perpetrado por el ELN el 9 de enero de 2025 en el municipio de Saravena, Arauca, por lo que pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información descontextualizada.

Publicidad

Finalmente, la institución aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas en el departamento para prevenir acciones que afecten el orden público y garantizar la seguridad de las comunidades.

Puede leer:

Drones con explosivos.jpg
Antioquia

Estación de Policía de Tadó en Chocó fue atacada con drones cargados de explosivos

ELN (1).jpg
Nación

ELN anuncia que hará oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ELN

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad