Gobernador del Meta muestra su preocupación por liberación de alias 'Álvaro Boyaco'

Este sábado, 10 de junio, en El Radar con Ricardo Ospina, estuvo el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien expuso sus preocupaciones por la liberación de alias ´Álvaro Boyaco´, uno de los guerrilleros más temibles de las disidencias de las Farc en los llanos orientales y por el nombramiento que se le hizo como gestor de paz.

Según el gobernador, el departamento del Meta es uno de los más golpeados por el accionar de alias ‘Álvaro Boyaco' y, en efecto, la decisión de nombrarlo gestor de paz causó indignación en el departamento.

“Él representó el terror en el departamento del Meta. Cometió delitos, cometió asesinatos, cometió extorsiones . Todos los delitos que cometen estos delincuentes, y con un gran esfuerzo la fuerza pública lo captura (..) y que ahora nos digan que sale de la cárcel, y es gestor de paz, yo creo que eso le baja la moral a los colombianos”, comentó el gobernador del Meta.

Por otro lado, el gobernador del Meta explicó los delitos de alias ´Álvaro Boyaco’ y por qué no debería ser nombrado gestor de paz.

Publicidad

“Todo lo que cometen las disidencias, desde enterrar minas antipersona, reclutamiento de menores, asesinatos, extorsiones, intimidación, era el terror en el sur, por el sector de la Macarena y La Uribe”, explicó el gobernador del Meta.

Además, después de que el gobernador del Meta expresara su frustración, los demás mandatarios locales del departamento se manifestaron en las redes sociales y le pidieron una explicación al Gobierno nacional.

“A raíz de la notica del Gobierno usted no sabe la cantidad de mensajes que me han llegado de alcaldes, de agricultores; por que esa cara y ese nombre de ´Álvaro Boyaco” ya tiene una historia, y la gente lo recuerda con dolor (…) Ver que ahora es gestor de paz, lo que uno se pregunta es ¿Quién nos garantiza que no va a seguir delinquiendo? ¿Quién nos garantiza que ya no tiene las conexiones criminales que antes tenía?”, afirmó el gobernador ante las estrategias para consolidar el proyecto de ´Paz Total´ propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: