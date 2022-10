Noventa niños están en riesgo de ser reclutados por el ELN en Santa Rosa, Bolívar

En riesgo inminente de ser reclutados por el ELN están 90 niños de la vereda La Fortuna, del corregimiento Canelos, en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, por la presencia de este grupo guerrillero en la zona.

Según denunció la Personería del municipio, el ELN convence a los menores para que se vayan a sus filas. Lo más grave, es que hay casos de niños que se han visto armados en la vereda.

“Tenemos identificados a cerca de 90 menores, tanto escolarizados como no escolarizados. El riesgo está en que estos menores no tienen oportunidades de estudio, muchos de estos niños están terminando su primaria y al no tener cómo irse a estudiar al casco urbano de Santa Rosa a cursar su bachillerato, se están viendo involucrados en temas de reclutamiento y quedarse en esa zona de riesgo”, advirtió Jorge Romero, personero de Santa Rosa, en diálogo con Blu Radio.

El ELN estaría usando a otros menores de edad, que ya están dentro de las filas del grupo guerrillero, para reclutar a los niños de la vereda.

“Hemos conocido de la presencia de este grupo guerrillero con integrantes, menores de edad, niños de 14, 15 y 13 años, que se han visto en la comunidad portando armas y perteneciendo al ELN”, añadió el funcionario.

El Ministerio Público también enfatizó que en la zona, de los 90 niños identificados, tan solo 54 estudian en la actualidad. Los otros menores estarían desescolarizados por la falta de docentes.

En horas de la tarde de este viernes se realizó una reunión urgente en Santa Rosa para analizar el tema y elaborar un informe de riesgo para intervenir la zona, según informó la Personería.