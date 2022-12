Taxistas se encadenan en la Secretaría de Movilidad de Cali pidiendo que los escuchen

Un grupo de taxistas llegaron hasta la sede de la Secretaría de Movilidad, en el barrio Salomia, con la intención de encadenarse y pedirle a los mandatarios municipales que hagan presencia y les escuche.

Lo que piden los conductores de ‘la mancha amarilla’ es que se elimine la posibilidad de colocarle un tercer dígito al pico y placa que tienen actualmente en la capital del Valle y que quedó escrito en el nuevo Plan de Movilidad Urbana.

Conductores envían este video donde se puede apreciar a varios taxistas encadenados frente a la Secretaría de @MovilidadCali. Los conductores realizan la protesta durante el #ParoDeTaxistas. Envíenos sus videos y fotos con el numeral #ReporteroBLU ---> https://t.co/IiDwyPoWKe pic.twitter.com/qdJ2yzYqR0 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 10, 2019

Aseguran, además, que no se han hecho los suficientes controles para regular el transporte informal de la ciudad.

Ante esto, William Camargo, secretario de Movilidad de Cali, aseguró en una entrevista con BLU Radio que se hacen controles a los ‘piratas’.

“Hemos venido desarrollando actividades de control, se han inmovilizado vehículos, se han interpuesto sanciones y se han suspendido licencias”, dijo Camargo.

“Nosotros como autoridad municipal ejercemos regulación a ‘piratas’, al mototaxismo y a las plataformas ilegales”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, indicó que no pudo atender a los taxistas este miércoles debido a una cita previa que tenía en Bogotá con el Ministerio de Transporte.

“Yo me voy a reunir con los taxistas el próximo jueves, este miércoles no lo pude hacer por el compromiso que tenía, pero yo los recibiré y siempre los he recibido”, dijo Armitage.

No obstante, algunos taxistas decidieron encadenarse, colocar música de protesta, e incluso, hacer un gran sancocho comunitario afirmando que no se moverán de la Secretaría de Movilidad hasta que sean atendidos.

