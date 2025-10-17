SIC ordena cerrar operaciones de WorldCoin Foundation, empresa que pagaba por escanear los ojos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato y definitivo de las operaciones en Colombia de las sociedades World Foundation y Tools for Humanity Corporation, responsables del proyecto WorldCoin, que ofrecía pagos a ciudadanos a cambio de escanear sus ojos para recolectar datos biométricos.

La medida fue impuesta mediante la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, en la que la SIC determinó que ambas empresas incumplieron múltiples normas de protección de datos personales.

Robo de datos personales / imagen de referencia / Foto: Bing Image Creator

La entidad, autoridad nacional en la materia, señaló que las compañías no contaban con políticas claras de tratamiento de información, ni con mecanismos adecuados para que los ciudadanos ejercieran sus derechos sobre sus datos.

Según la investigación, las firmas comenzaron sus operaciones en el país durante el primer semestre de 2024 y recolectaron imágenes del iris de miles de personas. A cambio, ofrecían una compensación económica, pero las finalidades de ese tratamiento no fueron informadas de manera clara ni transparente.



La Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales constató que las empresas condicionaron la aceptación del tratamiento de datos al pago de un incentivo, vulnerando el principio de libertad y el derecho a la autodeterminación informativa de los usuarios. Además, la SIC verificó que no existían medidas de seguridad suficientes para proteger la información recolectada, considerada altamente sensible.

Uso de biometría Foto: Pexels

Ante la gravedad de la situación, la Superintendencia ordenó suprimir de manera inmediata todos los datos personales obtenidos —incluidos los códigos de iris— de las bases de datos y servidores utilizados por las compañías. De igual forma, prohibió cualquier futura actividad de tratamiento de datos personales en Colombia por parte de estas sociedades.

La decisión busca garantizar el derecho constitucional al habeas data y evitar que la información sea tratada fuera de los parámetros legales. La SIC recalcó que no pretende frenar la innovación tecnológica, pero recordó que toda iniciativa que implique la recolección de datos personales en el país debe hacerse “de manera responsable, ética y conforme al ordenamiento jurídico colombiano”.

La resolución completa puede consultarse en el portal oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el número 78798 del 3 de octubre de 2025.