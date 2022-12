“Órdenes militares de Maduro no representan una amenaza”: periodista venezolana

En diálogo con BLU Radio, la periodista venezolana Sebastiana Barráez, quien trabaja para Infobae, dijo que no es cierto que en la frontera se esté planeando una acción militar contra Colombia.

“No hay suficiente personal, tampoco apresto operacional para que pueda ser tomada como una amenaza”, aseguró la periodista.

Publicidad

Barráez argumentó que las recientes órdenes militares de Maduro no pueden asumirse seriamente toda vez que las anunció ante cadetes y no frente a altos mandos militares. Agregó que las tropas venezolanas, pese a estar bien equipadas, no están bien preparadas para actuar por la alta deserción.

Le puede interesar: Colombia y Venezuela: ¿quién tiene el Ejército más poderoso?

“Hay miles de vacantes, no hay cómo sustituir a esa cantidad de oficiales que se ha ido del país buscando mejores condiciones”, afirmó.

Escuche la entrevista completa:

Publicidad