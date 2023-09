Organizaciones hacen llamado para que las mujeres denuncien los casos de violencia sexual en la JEP

La JEP abrió el macrocaso número 11 que investigará la violencia basada en género, violencia sexual y violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basado en la orientación sexual, expresión o identidad diversa en el marco del conflicto armado.

Actualmente, la JEP tiene un registro de 35.178 víctimas de este tipo de crímenes cometidos por todos los actores armados entre 1957 y 2016.

Para hablar y explicar por qué se abrió el macrocaso número 11 en la JEP sobre la violencia sexual, se conectó con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Linda María Cabrera, directora de Sisma Mujer.

“Este fue un caso muy luchado por el movimiento de mujeres y creo que es importante reconocer que antes que una decisión de la JEP, es un resultado del trabajo de las organizaciones de mujeres que pusieron desde La Habana hasta ahora el tema en la mesa con diferentes obstáculos. Ha sido luchado desde el día uno en La Habana en el que llevamos la temática de violencia sexual a la mesa de expertas (...) y decían que ese era un tema que no iba a ir en la agenda. Nosotras, por supuesto, de la mano de las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual, que son las grandes triunfadoras de la decisión y las grandes beneficiarias, empezamos a poner el tema sobre la mesa y logramos que se incorporaran diferentes medidas para proteger los derechos del acceso a la justicia”, indicó Cabrera haciendo referencia a cómo fue el proceso para que abrieran el macrocaso.

Según indicó la directora de Sisma Mujer, hasta marzo del año pasado les habían dicho que no se iba a abrir el caso de la violencia sexual, pero tras participar en una audiencia de priorización lograron que se diera el paso para la apertura del caso. Sin embargo, aseguró que a la fecha no se ha abierto porque hay “un factor de discriminación, de invisibilidad a la violencia contra las mujeres, y la violencia sexual, que es un crimen que se comete masiva y prioritariamente contra las mujeres”.

Durante la entrevista, Cabrera indicó que desde que se inició el proceso, la JEP les negó en diferentes oportunidades la opción de abrir el macrocaso, según ella porque les decían que no había el suficiente personal que se encargara, que no había recursos y finalmente porque supuestamente no tenían a quién imputar.

“La violencia sexual se comete en unas modalidades particulares, no es un delito que se cometa identificando plenamente a los agresores, se trata de todo lo contrario y la JEP espera tener nombres y apellidos de agresores”, explicó.

Sisma pasó alrededor de seis informes a la JEP desde 2018, en los que se presentaron casos de violencia sexual que se perpetraron en el Meta, Sucre, Bolívar, Valle, Chocó, Nariño y Cauca por parte de los diferentes actores armados que existen en el país.

“El llamado es que todas las mujeres alcen su voz, trasladen esa vergüenza a los agresores y no a ellas, y puedan presentar sus casos a través de las organizaciones, de los procedimientos de acreditación que va a abrir prontamente la Jurisdicción Especial para la Paz, para reconocer víctimas y para conocer este tipo de hechos. Creo que un acompañamiento adecuado a estas mujeres por parte de la JEP, por parte de las organizaciones es clave en este momento para poder incentivar esas voces”, puntualizó.

