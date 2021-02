Otro médico se encadena al Ministerio de Educación para que le convaliden su título

Bryan De Alba, médico graduado de la Universidad del Norte, asegura que lleva cuatro años en el proceso de convalidación de su título de cirujano plástico y reconstructivo, el cual obtuvo en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, en Brasil.

“Inicié el proceso en el 2017 y la primera respuesta la obtuve un año después, he sentido que me han colocado trabas y todo lo que me han pedido lo he anexado, pero eso no ha sido suficiente” relata el médico.

Afirma que una de las razones que le ha dado el Ministerio de Educación para no convalidar su título, es que la Universidad en la cual él realizó su especialización, no está certificada.

Y eso es una gran mentira, mi universidad es pública y está entre las mejores de Latinoamérica. El vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugías Plásticas es egresado de mi universidad, hay muchos cirujanos plásticos de allí, mi universidad tiene más de 60 años formando médicos argumenta.

Cuenta que también que es padre y que tuvo que dejar a su familia para poder realizar esta protesta.

“Por el momento, tengo planteado esperar por lo menos 22 días que fue lo que duró el doctor Ovalle, pero espero que mi caso se resuelva rápido y no estar sometido a tantos días en huelga de hambre, yo soy padre cabeza de hogar y solamente exijo mi derecho”, dice.

Este caso, se suma al del médico Juan Pablo Ovalle, quien duró 22 días encadenado y en huelga de hambre también para que el Ministerio le convalidara su título.

Hoy, Bryan De Alba afirma que Ovalle lo motivó a hacer esto y que irá hasta donde sea necesario.