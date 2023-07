Padre de sargento liberada critica declaraciones de mindefensa: “No sabe dónde está parado”

Gerardo Ramírez, padre de la sargento del Ejército Nacional Ghislaine Karina Ramírez, quien se encontraba secuestrada desde el 3 de julio de 2023, por parte de la guerrilla del ELN, habló de la liberación de su hija: la cual se produjo el 7 de julio de 2023 en Arauca.

Ramírez se refirió a la emoción de este suceso, en el que también fueron liberados los dos hijos de la uniformada, de 6 y 8 años, al igual que la mascota de ambos.

“Ese ministro de Defensa no sabe dónde está parado, mi hija estaba cumpliendo una orden de traslado, ahora resulta que ella tiene la culpa”, dijo el padre de la suboficial.

Al consultar sobre una supuesta investigación disciplinaria a la sargento Karina Ramírez, el padre de la suboficial indicó que solo son versiones que escuchó.

“Eso escuché, dije ¿cómo así que van abrir un proceso disciplinario a ella, si ella es una víctima; eso no puede ocurrir nunca. Eso escuché ayer y pues dije cómo se le ocurre a eso me opongo totalmente y hago lo que sea, pues es una víctima. Falta que digan que se autosecuestró… La versión salió de alguien que me llamó y me preguntó”, señaló el padre de la suboficial”, finalizó.