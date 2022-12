Padres que no vacunen a sus hijas del papiloma deben asumir el riesgo: MinSalud

El Ministerio de salud ha dejado claro que desde el año 2012, cuando se inició la vacunación gratuita para niñas entre 9 a 17 años contra el virus del papiloma humano, ha sido potestad de los padres de familia decidir si aceptan o no que la menor sea vacunada.

Esto se da luego de que se conociera un fallo de la Corte Constitucional donde manifestaba que esta vacuna no debe ser obligatoria porque el Estado no tenía derecho sobre el cuerpo de los ciudadanos.

“Lo que está haciendo (Corte Constitucional) es un llamado a poder garantizar a la población, a que las niñas, que puedan decidir si se vacunan o no se vacunan, cosa que se viene realizando desde el año 2012. Las secretarías de salud deben hacer una capacitación tanto a los niños, padres de familia y profesores, deben dar a conocer cuáles son los beneficios de estar vacunado y una vez después de esta información, los padres están en la libertad de decidir si las vacunas o no, al no querer vacunarlos deben firmar un documento de disentimiento y ellos mismos asumir el riesgo de no vacunar a sus hijos”, sostuvo Diego García, coordinador nacional de vacunación.

Según cifras del Ministerio de salud, anualmente se registran entre 5.000 y 5.500 casos de cáncer de cuello uterino en Colombia, de los cuales unos 2.600 casos terminan en fallecimiento.