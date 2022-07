“Pagan 50.000 por cada trino en mi contra”, denuncia Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar no para de causar polémica en redes sociales: esta vez por una denuncia en la que dice que, este jueves, estaban pagando 50.000 pesos por cada trino enviado en su contra.

El objeto, según denunció, era convertirlo en tendencia con una etiqueta #BolivarQuiereContralor. El senador del Pacto Histórico publicó un pantallazo de una conversación con “dos fuentes”, en los que, según dice, le confirmaron la intención.

En el mensaje, Bolívar dice, además, que sabe quién está detrás de la estrategia en redes para ensuciar su nombre.

“Ayer estaban pagando $50.000 por cada tuit en contra mía con la tendencia #BolivarQuiereContralor. La información me llegó de dos fuentes. Ya saben la guerra sucia que me viene por pisar callos. Además, ya sé quién es el autor del mandado”, escribió.

Hace una semana, Bolívar criticó a Barreras y lo señaló de buscar una contralora de bolsillo. En Twitter dijo que Barreras está en campaña por una candidata a la Contraloría, quien continuaría con la política de “tapen, tapen” por los próximos cuatro años.

“Roy Barreras está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen, tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, escribió.

