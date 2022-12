Papa Francisco pide a los cristianos no acumular riquezas

El papa Francisco dijo que los cristianos no deben acumular riquezas sino ponerlas al servicio de quien tiene necesidad, según explicó en su homilía en la misa matutina en su residencia Casa Santa Marta.



La comunidad cristiana "hace ver que ha renacido en el Espíritu Santo cuando es una comunidad que busca la armonía", no la división interna; "cuando busca la pobreza", "no la acumulación de riquezas para sí, porque las riquezas son para el servicio", según informó Radio Vaticano.



El pontífice dijo que los cristianos deben pedir "la gracia de la pobreza", y que esta significa lo siguiente: "si yo tengo lo que tengo, debo administrarlo bien por el bien común y con generosidad". Vea también: Papa califica de "genocidio" las masacres de armenios de hace un siglo



La referencia utilizada por el papa Francisco para su homilía de la misa de hoy se basó en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que describe la vida de la primera comunidad cristiana, explicó en su resumen de la intervención la radio del Vaticano.



Jorge Bergoglio aludió a que existen dos signos de lo que denominó "renacimiento en una comunidad" y dijo que el primero de ellos es "la armonía". Vea también: En sus dos años de pontificado, el papa anuncia un jubileo extraordinario



Y aseguró que el segundo signo es "el bien común, o sea: 'En efecto ninguno entre ellos estaba necesitado, ninguno consideraba de su propiedad aquello que les pertenecía, estaba al servicio de la comunidad. Sí, algunos eran ricos, pero al servicio'", dijo citando el pasaje sobre el que formuló su homilía en referencia a la primera comunidad de cristianos.



EFE