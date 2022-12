Papa ya no escogerá magistrados, será el Tribunal Europeo de DDHH: Álvaro Leyva

El negociador del acuerdo de paz con las Farc Álvaro Leyva estuvo en BLU Radio consideró que la pregunta del Plebiscito por la Paz no es sesgada ni tendenciosa.

Publicidad

“Cada quien tiene su opinión pero creo que es aséptica porque el acuerdo final es lo que se señala en la agenda antes de iniciar los diálogos. Segundo, pues son acuerdos, obviamente se llegó a unos acuerdos y para qué se llegó a esos acuerdos, pues para lograr la paz. Diría que la pregunta está bien planteada”, manifestó Leyva.

Entre tanto, rechazó las críticas que ha hecho el vicepresidente Germán Vargas Lleras a la Justicia Transicional.

Publicidad

“En septiembre del año pasado el presidente se va por primera vez a Cuba, saluda a Timochenko y lleva todo lo relacionado con la justicia, creo que Vargas Lleras conoce a Humberto de la Calle, debió decirle ‘venga me explica cómo funciona el acuerdo acá’. El pronunciamiento no solamente es extemporáneo -cosa extraña para un vicepresidente- sino absurdo”, advirtió Álvaro Leyva.

Publicidad

“Los temas que él (Vargas Lleras) están resueltos, él dice que se golpea a uno de los servidores públicos. De ninguna manera, debe conocer sobre la naturaleza del Tribunal, es un tribunal híbrido”, añadió.

Por otro lado, confirmó en entrevista con BLU Radio que el papa Francisco ya no será uno de los que aportará a la comisión para escoger a los magistrados del Tribunal Especial, sino que será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Publicidad

“Es mejor dejar libre a su santidad y que siga mostrando los caminos para llegar al cielo y no para ser sentenciados por una Corte”, expuso.

Publicidad

Dijo que tampoco se puede decir que se está manipulando por no mencionar a las Farc en la pregunta.

“No era necesario mencionar a las Farc, a veces lo que no sobra se puede incluir pero no necesariamente se requiere que esté allí porque todo el mundo sabe que se negociaron durante cuatro años unos acuerdos, se sabe que la paz que se busca es con las Farc”, añadió.

Publicidad

El exministro también dijo que el acuerdo final “no es una obra de arte perfecta ni es la paz automática”, por lo que hay que “llenar de valores a la sociedad en el posconflicto, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania”.

Publicidad

Leyva también se pronunció sobre la polémica por la estancada salida de los menores de edad de las filas de las Farc, pero enfatizó en que es un hecho en que hay unos menores que van a salir.

“Lo que se está pensando es si se va a aplicar aquí el principio de oportunidad penal para niños de 13 y 14 años”, comentó.

Publicidad

Finalmente, el constituyente y político habló sobre los jueces del Tribunal Especial para la Paz y comentó que confían en su imparcialidad.

Publicidad

“Si la JAL se corrompe, apague y vámonos pero la verdad si alguien tiene la idea de un mejor sistema, que lo señale”, finalizó.