Para lo que yo hice, es muy poca condena: Luis Alfredo Garavito

Aunque el jueves se mostraron apartes de la entrevista, en la noche se transmitió completa. (Vea también: Soy un humano igual a cualquier otro, con fallas pero no soy peligroso: Garavito )

En la entrevista, realizada por el reconocido reportero Jon Sistiaga, Garavito asegura que ya se considera un nuevo hombre.

Garavito asegura que es completamente consciente de lo que hizo pero no es capaz de decir un número de cuántas personas asesinó.

“¿Está usted loco?”, le pregunta el periodista, a lo que Garavito responde “yo estoy en mis cinco cabales, no me considero que esté loco, sí tengo un problema, yo tomo unas drogas para dormir, problemas depresivos porque a mí como ser humano me da tristeza, melancolía, siento aburrimiento, pero estoy en mis cinco cabales”.

Garavito, de 60 años, calcula que saldrá en unos 8 años de prisión.