Para mi liberación me pasaron por territorio venezolano: Octavio Figueroa

Octavio Figueroa, secuestrado por el ELN este sábado en la zona de la Majayura, zona ubicada muy cercana a la frontera entre Colombia y Venezuela en La Guajira, aseguró que para su liberación cree que lo transportaron por territorio venezolano.



“Se pasó por territorio venezolano durante mi liberación, pero no lo puedo asegurar, pero creo que estaba en territorio colombiano y para hacer más fácil mi salida me subieron por territorio venezolano y me dejaron ahí en la frontera”, dijo Figueroa quien fue plagiado el pasado 16 de marzo.



Así mismo, confirmó que su secuestro tenía fines económicos, pero señaló que ni el ELN ni su familia le ha confirmado si efectivamente se pagó por su liberación.



“Hasta el momento no he podido reunirme, no me han comentado nada, yo traté de que me dejaran hablar con mi gente y nunca me dejaron hablar, de pagos no se absolutamente nada porque no me dejaron hablar con nadie y me decía que yo preguntaba mucho. No tengo claridad, no sé si hubo pago, lo que le diga es mentira, mi familia no me ha dicho nada”, aseguró Figueroa.



Pese a esto, la agencia AFP recoge el testimonio de Armando Figueroa, hijo del liberado, quien señaló que se realizó un pago para lograr la libertad de su padre.



"Esa gente no iba a soltarlo de buena fe. Así que desafortunadamente nos tocó hacer un gran esfuerzo para lograrlo", señaló, indicando que su padre se encuentra "físicamente deteriorado, pero muy contento de estar con su familia".



Figueroa hijo contó que, tras ser liberado, "de las primeras cosas que pudo decir es que fue muy duro, muy difícil, que la alimentación era irregular" y que debió soportar "un trato cruel", ya que "por momentos estuvo amarrado".



"Rompió en llanto dando gracias a Dios por haber terminado esa tortura", añadió Armando Figueroa, uno de los siete hijos de este dueño de una empresa de alquiler de vehículos de transporte.



Frente al proceso de paz con el ELN, Figueroa, quien confirmó que se realizará chequeos médicos de urgencia, dijo que es necesario que esta guerrilla facilite las negociaciones con el Gobierno y la delegación encabezada por Juan Camilo Restrepo.