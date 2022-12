¡Para no perdérsela! Superman desenmascara a Batman en el teaser de su película

Hace poco salió, a través de la red social Twitter, el nuevo teaser de la película Batman v Superman: El amanecer de la justicia.

Lo que ha llamado poderosamente la atención de propios y extraños es que se puede ver cómo el “hombre de acero” desenmascara a Batman, dejando al descubierto su identidad por completo.

Se espera que en los próximos días salga el tráiler oficial de la cinta que es esperada a lo largo y ancho de la geografía mundial.

Here's an exclusive sneak of #BatmanvSuperman . Tune in to @JimmyKimmelLive this Wednesday to see the new trailer. https://t.co/v0PACa74n3

