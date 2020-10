Pareja contrajo matrimonio en medio de la pandemia en hospital de Bucaramanga

Ni la pandemia, ni mucho menos una difícil enfermedad, fueron impedimentos para que la pareja Estefany Torres Vera y Duvan Yefren Pabón, pudieran contraer matrimonio en el Hospital Universitario de Santander.

Estefany Torres sufre una grave enfermedad y se encuentra en el hospital, por eso decidió junto con Duvan Pabón contraer matrimonio luego de 9 años de estar juntos.

La inusual boda se realizó en medio de los más estrictos protocolos de bioseguridad y empleando la tecnología de las redes sociales para acercar a cientos de familiares y amigos que se conectaron para participar en este momento especial. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ayudó en la logística de la ceremonia.

Estefany y Duvan se conocieron hace nueve años en un centro comercial de Bucaramanga, y desde ahí comenzó su travesía por la vida de la cual tienen un hijo de siete años.

La boda fue realizada en el auditorio del Hospital Universitario de Santander, donde un grupo de policías facilitaron todas las herramientas tecnológicas y logísticas para trasmitir el evento por redes sociales y ser animado por las notas de la banda sinfónica de la Policía Nacional.

Publicidad

Mientras Estefany y Duvan, esperaban el momento de la marcha nupcial, familiares ubicados en el barrio San Francisco de Bucaramanga, se encontraban en la casa donde a la distancia veían la trasmisión de un sentimiento de cariño y respeto por el acto litúrgico.

"Es un momento muy especial para los dos, ellos se conocieron hace nueve años, tienen un hijo precioso, estoy muy contenta a pesar de la enfermedad de Estefany", manifestó la hermana de la novia.

Las lágrimas no se hicieron esperar, la difícil enfermedad que viene presentado Estefany de 30 años, no es usual para personas de su edad, y aunque las complicaciones han avanzado en los últimos meses, no fue el impedimento para cumplir el sueño de entrelazar anillos con Duvan.

"Lamentablemente nos tocó acá, ella es una persona que me ha visto caer y me ha hecho levantar. Ella me demostró mucho amor y mucho cariño. Así sea en la ultima etapa de su vida", manifestó Duvan Pabón.