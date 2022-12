Paro de maestros: ¿Por qué Fecode y Gobierno no llegan a un acuerdo?

El viceministro Pablo Jaramillo se refirió a lo sucedido este viernes en la Avenida El Dorado, occidente de Bogotá, donde uniformados del Esmad habrían agredido a varios maestros que adelantaban una marcha pacífica.

Según Jaramillo el Gobierno “ha garantizado el derecho a la protesta. Con Fecode y las marchas que han programado las hemos respetado, pero creo que después de 30 días de paro los grupos empiezan a perder el control. Lastimosamente creo que eso fue lo que pasó en Bogotá”.

Añadió que “hace falta voluntad de Fecode” para negociar y superar el paro de maestros. “Entendemos que las reclamaciones de los maestros son legítimas, Colombia ha avanzado muchísimo en educación, pero todavía nos falta muchísimo más. Esto es una tarea de décadas enteras, pero hay que entender que el Gobierno ha hecho unos compromisos importantes que estamos cumpliendo y van hasta 2019”.

Explicó también que el país ha “tenido un año difícil y se han hecho recortes en todos los sectores”. “El 90 % de la discusión con Fecode se ha ido en una bonificación que no se puede hacer”, y añadió también que "lo más importante es que los profesores y estudiantes regresen a las clases” pues “no queremos que los niños sigan perdiendo tiempo de clases”.

Entre tanto, Carlos Rivas, presidente de Fecode, explicó que no se ha logrado un acuerdo con el Gobierno para levantar el paro porque “no quiere invertir más recursos en educación y no se quiere comprometer a una propuesta en concreto frente al sistema general de participaciones en una reforma de carácter estructural”.

En ese sentido, añadió que los punto en particular que tienen distanciadas a las partes, en referencia al pliego de peticiones, son “política educativa y carrera docente, el tema económico, lo que tiene que ver con salud y prestaciones, y bienestar y garantías”.

“Debemos tener acuerdos en todo lo que proponemos”, reiteró Rivas, quien defendió el paro y la “búsqueda de recursos para mejorar la educación pública”.