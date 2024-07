Paro de taxistas sería indefinido, anuncia líder del gremio

El paro de taxistas que inició en la madrugada de este martes, 23 de julio, causó grandes trancones y cierres viales en varias ciudades. En el caso de Bogotá, algunas calles fueron bloqueadas y se registraron ataques entre compañeros por no unirse a las manifestaciones. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el líder taxista Elías Tuta anunció que esta situación, probablemente, se extienda a más de un día.

“No es capricho y muy probablemente esto sea indefinidito, no sabemos hasta cuándo vaya. Es un paro indefinido. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, que bueno sería que la prensa, así como nos recrimina lo que hacemos mal, que eso no está mal, está bien hecho que la prensa lo haga, también debería recriminar que no se está cumpliendo la Constitución y la ley”, puntualizó Tuta.

Según explicó, una de las razones por las que decidieron salir a paro es porque, ahora, le están pidiendo al Gobierno que “se cumpla la ley y la norma” que, aseguran, no se está cumpliendo por parte de quienes hoy manejan carros particulares, pero a través de plataformas.

#ParoDeTaxistas A esta hora en la Autopista Sur de Bogotá un grupo de taxistas ataca a los compañeros que no hacen parte del bloqueo y los obligan a unirse a las protestas. pic.twitter.com/hHqdUhftQ8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2024

“¿En qué no están cumpliendo? En que se está prestando un servicio que es exclusivo de prestar en carros taxis tipo homologado; se está prestando en carro particular y en moto. Las aplicaciones no son ilegales, ¿cuándo se constituye la ilegalidad? Cuando se presta este servicio en un carro particular o en una moto”, mencionó Tuta.

#ParoDeTaxistas Algunos conductores de aplicaciones móviles de motocicletas han llegado aparentemente a recoger pasajeros y los taxistas los han detenido para que la Policía les aplique su respectivo comparendo. pic.twitter.com/sqKWHbkKl3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2024

Reclamo al alcalde Carlos Fernando Galán

Tuta dijo que el gremio venía organizando este parto desde hace tiempo, pues las reuniones que han tenido no han sido fructíferas en relación con sus quejas. En ese sentido, afirmó que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, antes de llegar a la Alcaldía, se reunió “con la ilegalidad” y aunque “no les prometió la legalización, sí que los dejaría trabajar”.

“Como gremio taxista, tuvimos una reunión hace aproximadamente un mes y medio y no tuvimos más opción que irnos al paro. Desde que el doctor Galán llegó a la Alcaldía le hemos pedido reuniones habidas y por haber, pero la tenemos clara, él se reunió antes de ser alcalde con la ilegalidad. No les prometió que los iba a legalizar porque él no puede, pero sí les prometió que los iba a dejar trabajar; no se ha sentado con nosotros. Llevamos más de un mes organizando este paro pacífico, organizado y bien dirigido”, añadió.

Dura advertencia de Galán a taxistas

En diálogo con Mañanas Blu, el mandatario local aseguró que habrá sanciones graves a quienes decidan bloquear o cometer actos de vandalismo o violencia durante la jornada de paro.

“Estamos tomando las medidas en cada punto. Repito, nosotros vamos a sancionar como corresponde a todo aquel, por ejemplo, que bloquee una vía. Tenemos cámaras para detectar quién lo está haciendo, se va a proceder a sancionar como está estipulado en la norma y también a aquellos que apelaron al vandalismo, como hemos visto en el caso de Usme; también será sancionado como corresponde. No vamos a aceptar ese tipo de actuaciones y no puede quedar impune”, indicó.

