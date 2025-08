Paro minero: pequeños productores de carbón denuncian abandono y falta de seguridad jurídica

La crisis en el sector minero se mantiene en paro indefinido; pequeños mineros de carbón en regiones clave como Paipa, Ubaté y Sogamoso, siguen en el cese de actividades.

La movilización, que agrupa a productores de Boyacá y Cundinamarca, pone de manifiesto una profunda insatisfacción con las políticas del Gobierno Nacional, la creciente carga tributaria y la falta de soluciones concretas para la comercialización de su producto. En diálogo con Mañanas Blu, Jolman Pedraza, líder minero y vocero del comité de representantes de las regiones carboníferas, ofreció una perspectiva cruda de la situación, destacando la inviabilidad económica de sus operaciones y la percepción de desinterés gubernamental.

A pesar de que la viceministra de Minas mantuvo una reunión con ellos el lunes previo a la entrevista, no han logrado establecer contacto directo con el ministro Edwin Palma. Esta falta de comunicación directa con la cabeza de la cartera se suma a la percepción de un avance nulo en las negociaciones. "No, señora, no hemos tenido contacto con el ministro. Sí hablamos el día lunes con la viceministra", afirmó Pedraza, subrayando la distancia que aún existe para lograr un acuerdo.

La posibilidad de levantar el paro minero se percibe como lejana. Pedraza fue enfático al señalar que "la verdad está muy lejos la la la el levantamiento del paro. El paro minero continúa". El comité de diálogo está compuesto por aproximadamente 20 representantes de diversas regiones carboníferas de Boyacá y municipios de Cundinamarca, un reflejo de la problemática compartida por ambos departamentos, cuya minería de carbón es predominantemente a pequeña escala.

Uno de los puntos centrales de la protesta es el aumento exponencial de la carga tributaria que, según los mineros, ha vuelto sus operaciones insostenibles. Pedraza detalló cambios significativos en los impuestos, especialmente en la autorretención. "En dos años y medio el gobierno pasó el la autorretención la pasó del 1.6 al 4.5%", explicó. Este impuesto, que deben pagar el mes siguiente a la facturación, no se alinea con los tiempos de ingreso de recursos, generando un desequilibrio financiero grave. "Facturamos en enero a una empresa pública, declaramos esas esas retenciones en febrero y nos toca pagarlas y estamos en agosto y no y no han ingresado los recursos", ilustró Pedraza, evidenciando la iliquidez que enfrentan.



Demandas claves para el levantamiento del paro

Para levantar el paro minero, los productores de carbón tienen solicitudes claras y urgentes. La principal es la necesidad de asegurar la comercialización del carbón para mantener sus empresas a flote. "Definitivamente que se genere una dinámica donde nosotros podamos comercializar algo de carbón para poder sostener nuestras empresas. Eso es lo más importante", afirmó Pedraza. Esto incluye el consumo interno por parte de termoeléctricas, cementeras y otras industrias, así como la posibilidad de exportación, a pesar de las complejidades geopolíticas.

Finalmente, los mineros exigen conocer las "propuestas que tiene el gobierno nacional para el tema de la transición energética" y que estas sean realistas y aplicables, permitiéndoles una verdadera reconversión económica.

El sector, que afirma llevar aproximadamente un año y medio trabajando a pérdidas significativas, con solo tres meses de "algo de comercialización", reitera la urgencia de soluciones que garanticen su supervivencia y la de las comunidades que dependen de la minería de carbón en Boyacá y Cundinamarca. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno Nacional para evitar que esta crisis se agrave aún más.

