Paro nacional no puede ser un acordeón que recoge propuestas todo el tiempo: Gobierno

El director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano, dijo en BLU Radio que el Gobierno desconoce el alcance de los 13 temas que hizo el Comité del Paro Nacional y que por eso pide claridad en las peticiones, que se han venido aumentando.

“Aquí lo fundamental es que han señalado 13 temas, pero no conocemos el alcance. No podemos decir que vamos a negociar si no conocemos el alcance”, dijo.

Publicidad

Manifestó que no se trata de una discusión semántica, pues el presidente Iván Duque entendió, después del 21, que las manifestaciones sociales habían cambiado, que la política cambió y por eso está dispuesto a ajustarse para entender los requerimientos de los ciudadanos.

En ese sentido, Molano dijo que los manifestantes no pueden imponer su agenda y agregar más temas, como si fuera un acordeón.

“Han surgido nuevos temas en las últimas semanas. Ayer plantearon nuevamente el tema de salud, que no estaba en los 13 temas, hace 8 días dijeron: necesitamos espacios en televisión. Por eso, con toda la disposición hemos pedido que clarifiquen cuál es el alcance de esas peticiones. Esto no puede ser como un acordeón que uno amplía todo el tiempo, sino que hay que acotar”, añadió.

Publicidad

Escuche en el siguiente audio la entrevista con Diego Molano en Mañanas BLU:

Publicidad