Partido de Farc no puede convertirse en nuevo centro de persecución: Aida Avella

“Hace 30 años se nos escapó la paz, porque mataron la esperanza, falto grandeza y generosidad y es hora de repensarnos todos los colombianos a futuro, esto no puede repetirse con nadie independientemente de sus creencias”, agregó al dirigente política.



Abella indicó que es un momento histórico y oportuno para que el presidente Santos haga este reconocimiento y señaló que los colombianos no se pueden negar a la paz el próximo 2 de octubre.



“Saludamos el hecho de que el haya manifestado las garantías de no repetición, esto va a consolidar la paz, si los colombianos no nos negamos a ella”, dijo Abella.



Sobre el futuro de las Farc como partido político y el compromiso del Estado de garantizar que cuando se desmovilicen y hagan su tránsito a la política no les suceda lo mismo que la UP, Abella dijo que no se les puede estigmatizar por sus creencias y que se les debe abrir el espacio para el debate en igualdad de condiciones.



“Se requiere es que todos cambiemos, tiene que haber un compromiso para remover los obstáculos que nos impidieron participar en igualdad de condiciones. Las Farc están haciendo su desmovilización, seguramente van a crear un nuevo partido y no puede ser estigmatizado y no puede convertirse en el centro de la persecusión", concluyó.



