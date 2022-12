Partido de La U debería declararse independiente de coalición de Congreso: Benedetti

El senador del partido de La U Armando Benedetti pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar de la reunión de este viernes entre los distintos partidos políticos y el presidente electo, Iván Duque en el Hotel Dann Carlton, norte de Bogotá.

Vea también: Gobierno Duque y autoridades dan instrucciones para combatir agresión a periodistas

Publicidad

“La coalición que se ha hecho en el Congreso es una coalición de Congreso, no de gobierno. Cuando digo que se hace de Congreso es por el tema de la conformación de las comisiones y de las mesas directivas, no más”, señaló.

“Parecería que realmente no hay una colación de Congreso. Hoy invitaron a las 4:00 de la tarde a la reunión al partido de La U y a las 6:00 de la tarde a Cambio Radical. Yo no voy a ir porque estoy buscando que el partido, por lo que está pasando y por la historia que tiene, se declare independiente”, dijo.

Resaltó, además, que es obligatorio que las colectividades se declaren en oposición, de gobierno o independientes, esto último es lo que busca de su partido.

“Yo no quiero estar en oposición, no quiero ser jefe de oposición y no tengo nada contra Duque, es más me siento cercano a él, pero insisto que lo que hay que buscar es esa independencia”, manifestó en BLU Radio.

Publicidad

Benedetti calificó la reunión, tipo desfile, donde primero el entrante gobierno se reunirá con el Centro democrático, luego con los conservadores, liberales, La U y, finalmente, con Cambio Radical, como el “desfile de la posible debilidad y complicaciones que va a tener el gobierno con el Congreso”.

“Si usted arma una coalición de Congreso y no de gobierno, usted está débil, eso es lo que quiero decir. Es una realidad mal construida desde el mismo gobierno”, añadió el legislador.

Publicidad

Asimismo, precisó que hoy por hoy el presidente electo no tiene mayorías en el Congreso porque “lo que hay es una coalición de Congreso, no de gobierno”.

“Sé que hay tres o cuatro liberales que también quieren estar independientes, sé de tres conservadores. Ahí mal contados van seis y si a eso le sumamos la mitad de La U…”, indicó.

*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto*